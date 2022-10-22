Heyelanda toprak altında kalan aracın kurtarılmasını merakla izlediler

Heyelan, dün Rize'nin Ardeşen İlçesi Duygulu köyünde meydana geldi. Köyünde meydana gelen olumsuzlukları denetlemek isteyen muhtar İsmail Topaloğlu aracını park etti ve tıkanan dere yatağının başına gitti. Muhtarın dere yatağını açmak için uğraştığı sırada ise bir toprak kayması daha meydana geldi. Toprağın kayamsı sonucu araç çamura saplanınca Topaloğlu aracı saplandığı yerden çıkarmak için çekici çağırdı. Olay yerine gelen çekicinin hazırlandığı esnada 2. bir heyelan yaşandı. Tepeden kopan dev toprak kütlesi köy muhtarı İsmail Topaloğlu'nun da aracını saplandığı yerden çıkartamadan önüne katarak sürükledi. Olay yerine gelen çekici Muhta Topaloğlu'nun aracını çıkartmak için çalışmalara başladı. Heyelan bölgesinde bulunan köylüler aracın kurtarılma anını meraklı gözlerle izledi.

Mustafa Özyanık

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