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Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar

Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar
Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası zarar gören yol ve köprüden geçemeyen aile, kullanmak istedikleri alternatif yolda araçları ile çamura saplandı. 3 saat boyunca mahsur kalan aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar - Tıkla İzle

İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesine katılmak için Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Maksut köyüne gelen Karaveli ailesi, cenazenin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Kar suları ve dün gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası, Karaveli ailesinin bulunduğu köye ulaşımın sağlandığı köprü zarar gördü.

Köprüden geçemeyen aile, alternatif yolu kullanmak istedi. Balçıkla kaplanan yolda ailenin içinde bulunduğu araç çamura saplandı. Ailenin bulunduğu araç, yaklaşık 3 saat sonra Azdavay Kaymakamı Nur Kaygusuz'un talimatıyla bölgeye gelen arazi aracıylaçekilerek kurtarıldı.

"Yaklaşık 3 saat mahsur kaldık"

İstanbul'dan Azdavay'ın Maksut köyüne bir yakınlarının cenazesi için geldiklerini söyleyen Kadir Karaveli, “Cuma günü de İstanbul'a dönüş yapacaktır. Kar sularının erimesinin üzerine gecede bölgemizde yağmur yağdı. Bu yüzden çaydaki su seviyesi de yükseldi ve köyümüzdeki köprünün ayaklarına ciddi zarar verdi. Bizde alternatif bir yoldan gitmek isterken bu sefer çamura saplandık. Allah razı olsun Köy Muhtarımız İbrahim Parçal ve Azdavay İlçe Kaymakamımız Nur Kaygusuz'un sayesinde arazili araç ile kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat mahsur kaldık. Şimdi de yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah” dedi.

Çağlar Karaset
 

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