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Heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Artvin'de bu sabah Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan heyelan sonrası kapanan yolun trafiğe açılması için çalışmalar tamamlanarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Tıkla İzle

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle yol kenarında park halinde bekleyen tırların üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu göre 2 tır büyük zarar görürken, 2 tır ise kısmi zarar gördü. Tırlarda bulunan Azerbaycan uyruklu bir vatandaş hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, jandarma ekipleri heyelanlı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sarp Sınır Kapısı'na giden yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kapanan karayolu için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan yol açma çalışmaları sonrası Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Adem Güngör - Hasan Fehmi Demir
 

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