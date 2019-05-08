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Heyelanın geldiği yol böyle temizlendi

Heyelanın geldiği yol böyle temizlendi
Heyelanın geldiği yol böyle temizlendi

Yağmur yağışı sonrasında sürekli heyelan gelen köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşlisarıkaya Köyü yolu sürücüler için tehlike saçıyor. Yağmur yağışının ardından yumuşayan toprak ve kayalar yola doğru kayıyor. Son yağışlarla birlikte heyelan gelmesi sonucu kapanan yol Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılırken yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kayalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Kureyşlisarıkaya Köyü sakinleri yolun tehlikeli olduğunu ifade ederek, köy ve mezralarda kış mevsiminin ağır geçtiğini, ilçe ve il merkezleriyle ulaşımda güçlükler yaşadıklarını ve zaman zaman çığ felaketine de maruz kaldıklarını belirttiler. 

Yolun sürekli heyelan sonucu kapandığı kaydeden vatandaşlar, “Hem Özel İdare ekipleri hem de biz mağduruz. Ekipler zorlukla çalışıyorlar. Yol kayaların yuvarlanmasından kapanıyor. Araçlar geçerken kayalar yuvarlanıyor. Sürücüler tehlike atlatıyor.” dedi.  

Adem Küçükkaya
 

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