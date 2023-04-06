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Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı

Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı
Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan heyelan sonrasında kapanan yol, ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köy grup yolu, aşırı yağış sebebi ile 1 Nisan'da yaşanan heyelan neticesinde ulaşıma kapandı. Kaya, toprak ve ağaç köklerinin kapattığı grup yolunda çalışma başlatıldı. 6 gün süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.
Bozkurt Kaymakamlığı yaptığı açıklamada da, “Bölgede oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bozkurt İlçemiz Keşlik grup yolu, İl Özel İdaremiz ekipleri tarafından ulaşıma açılmıştır” dedi.

İbrahim Şahin Demir
 

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