Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Abdulkadir Akdemir, ilham kaynağını anlattı

Heykel Kafası'nın fikir aşamasında kendisinde nasıl bir etki bıraktığından ve bu projeyi nasıl hayata geçirmeye karar verdiğinden bahseden Abdulkadir Akdemir, “Farklı bakış açıları ve farklı duygular ile her heykel aslında bir fikri anlatmaktadır. Bu fikirler onun ile etkileşime geçen her insana dokunup herkeste farklı izler bırakmakta. Kısacası her heykel kendi hikayesini kendi oluşturur” dedi.

Mimarlık tasarımlarında en başından beri insanlarda bırakabileceği güzel duyguları hedef alan Akdemir, sanatı tam anlamıyla çalışmalarında yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

“Heykel sanatına hayranım”

Sanatsal tasarımlarında heykeli ön planda tutan Akdemir, çalışmalarıyla ilgili şu ifadelerde bulundu: “Heykel sanatının en eski çağlara kadar dayandığını biliyoruz. O günlerden bugünlere dek ifade biçimini ve yönelimini birçok kez değiştirmiş olsa da günümüzde sanatın en değerli parçalarından biri olarak konuşulmaktadır. Ben de tasarımlarımda her zaman sanatı işlemek, geliştirmek ve yansıtmayı hedefledim. Instagram hesabımızda da üretilen içeriklerde hedefimiz tamamen insanların kendilerini bulabileceği tasarımlar ve hayatın içinden gelen cümleleri aktarmaktır.

Heykel oluşumu incelendiğinde, bakış açısı ile meydana getirilen üç boyutlu bir forma sahiptir, hem bir düzen içerisinde şekillenir hem de bir düzene sahip değildir. Hiçbir şekle sahip olmayan bir çamur parçasının biçimlendirilmekle birlikte ortaya çıkardığı görüntüye her zaman hayran kalmışımdır. Sanata dair birçok alan var fakat benim için içlerinden en değerlisi heykel. ”

Yenilikçi ve ileriye dönük fikirleri ile yeni projeler üzerinde yoğunlaştığını belirten Akdemir, sanatseverleri İstanbul Bakırköy'de bulunan ofisine davet ediyor.