Heykelleri 100 bin dolara satarken yakalandı



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinanİlçesi Mevlana Mahallesinde ikamet eden V.A.'nın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet tarihi eser niteliği taşıyan heykeli 100 bin dolar karşılığında piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda V.A., heykellerle birlikte evinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.