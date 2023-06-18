HGK-82 hedefi başarıyla vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Bayraktar Akıncı'nın HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla atış testi icra edildi. Akıncı'nın ateşlediği HGK-82 belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar Akıncı'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, “Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek” dedi.

“Milli mühimmatlar tam entegrasyonla çalışıyor”

Bakan Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını belirterek,

“Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Her türlü hava koşulunda kullanılıyor

BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'in mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, “Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz” dedi.

“SAGE'de önemli projeler üretiyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya bir kez daha tanık olduklarını belirterek, “Özellikle SAGE'de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100, TÜBİTAK'ın 60. yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Evren Doğru - Yunus Emre Aytekin - Tolga Başer



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