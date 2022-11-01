Hiç görmediği Çorlu'da adına şirket kuruldu

Kamu emeklisi olan Mehmet Polat, 2008 yılında kimliğini kaybetti. Kayıp ilanı veren ve kimliğini yenilen Mehmet Polat'ın kimlik bilgilerine ulaşan dolandırıcılar 2015 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurdukları şirkete Polat'ı ortak yaptı.

2016 yılında kendisine borcunu ödemesi noktasında tebligat gelince, kendisi adına şirket kurulduğunu fark etti.

Mehmet Polat, Adıyaman Adliyesine giderek, böyle bir şirketinin olmadığını ve bu borçların kendisine ait olmadığını anlatarak itirazda bulundu. Borcu ödemediği için evine ve aracına icra konuldu.

Mehmet Polat, hiç alakasının olmadığı bir konudan dolayı evine ve aracına icra konulduğunu ve mağdur edildiğini belirterek, “Tekirdağ Çorlu'da ortağı olduğumu iddia edilen yeri hiç görmedim. Ben fabrikayı değil, Çorlu'yu hiç görmedim. Benim adıma bu şirketi kurarak, devleti dolandırmışlar. Ben 2016 yılında konuyu öğrenir öğrenmez itirazda bulundum ancak yıllar geçmesine rağmen hala üzerimde icra takibi var. Kardeşimin üzerime olan aracını satamıyorum. Evimi satamıyorum. Bankadan kredi çekmek istiyorum, bankalar kredi vermiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yetkililer, lütfen beni bu sıkıntıdan kurtarsın” dedi.

Ahmet Arslantaş

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