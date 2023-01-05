Hiç okula gitmeyen iki komşu kadının azmi

66 yaşındaki Medine Hoşça ve 58 yaşındaki Ummuhanı Gözüküçük isimli iki komşu kadın, İlçe Spor Müdürlüğüne bağlı Kadirli Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursuna katıldı. İmkansızlıklardan dolayı hiç okula gidemediğini belirten Medine Hoşça, "Maddi durumumuz olmadı, babam da okula göndermedi. O zaman kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Sonra evlendik, çocuklarım oldu. Okuma yazmam yoktu, içimde kaldı. Şu anda yaşım 66, 1'nci sınıfı bitirmiş kadar okuma yazma öğrenmek istiyorum. Şu ana kadar biraz öğrendim. Kendime güvenim pek yoktu ama okudukça güvenim de gelmeye başladı" dedi.

Ummuhanı Gözüküçük ise, "Keçi oğlak peşine gittim hep, okuma gidemedim. Ailem de okula göndermedi. Şu anda okuma yazma öğreniyorum" şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran

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