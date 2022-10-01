Hiç tanımadığı üniversiteli genci sebepsiz yere böyle bıçakladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen, okul çıkışı babası Ahmet Çeçen'in işlettiği börek dükkanına yardım etmek için uğradı. Bir süre dükkanın önünde esnaf komşusuyla oturan 20 yaşındaki Yasin Çeçen, bir anda hiç tanımadığı Ziya Karatepe'nin (28) bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtından ve kolundan bıçak yarası alan üniversiteli Çeçen ve komşusu, olayın şokuyla hızla kaçmaya başladı. "Seni unutmadım" diye saldırıp bir süre tehditler savuran Karatepe, dükkandan çıkan baba Ahmet Çeçen'i görünce bölgeden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk



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