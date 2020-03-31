Hiçbir hastalığı bulunmayan Polonyalı genç korona virüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Polonya Adalet Bakanlığında görevli olan 32 yaşındaki Michal Grajewski, yakalandığı korona virüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın vefatının ardından kız kardeşi Aleksandra Grajewski'nin korona virüsü hafife alanlar için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise hastalığın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Grajewki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Salgın dolayısıyla evde oturmaktan sıkılıyor musunuz? Benim kardeşim de sıkılmak isterdi. Ama yapamaz. Çünkü artık yaşamıyor. Öldü. Korona virüs aldı onu bizden" ifadelerini kullandı. Grajewski, kardeşinin son derece sağlıklı ve güçlü olduğunu, hiçbir hastalığının bulunmadığını belirtirken, "Salgın dolayısıyla evde oturma işini hafife almayın, genç, güçlü ve yenilmez olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz! Kardeşim de gençti, sağlıklıydı ve hiçbir hastalığı yoktu. Ancak korona virüsün bağışıklığını tamamıyla çökertmesine bir buçuk hafta yetti" ifadelerini kullandı. Grajewski, kardeşinin virüsü nereden kaptığı hakkında hiçbir fikirleri bulunmadığını belirtirken, virüsün ilk olarak kardeşinde hafif ateş şeklinde kendini gösterdiğini belirtirken, sonrasında durumunun kötüleştiğini ve bir buçuk haftalık süre içerisinde de virüsün kardeşinin bağışıklık sistemini çökerttiğini açıkladı. Grajewski, virüsü hafife alanlara "Hala hayatta olduğun için mutlu olmalısın, sadece birkaç hafta kapalı kalacaksın. Yaşamınızın değerini bilin, evde oturun" uyarısında bulundu.

Öte yandan Polonya hükümeti korona virüs salgınını kontrol altına almak için getirdiği önlemleri daha da sıkılaştırarak, bu kapsamda 18 yaş altındakilerin yanlarında bir yetişkin olmaksızın sokağa çıkmasını yasakladı. Hükümet, market ve eczaneler dahil açık olan tüm iş yerlerinin saat 10.00-12.00 arası yalnızca 65 yaş üstündeki kişilere hizmet vermesini kararlaştırdı.

Polonya'da toplam korona virüs vakası 2 bin 215'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32'ye ulaştı.

Ebru Orhan

