‘Hicret: Peygamberin Ayak İzlerinde' sergisi açıldı

Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi (Ithra) Hicret: Peygamberin Ayak İzlerinde sergisinin açıldığını duyurdu. Müslümanlık tarihinin başlangıcını belirleyen bu yolculuktaki bilinmeyen boşlukları doldurarak çağdaş ve İslami sanatı bir araya getiren sergi, sürükleyici ve çok disiplinli bir deneyimi arkeolojik eserler, film, performans ve daha fazlasıyla birleştiriyor. Ithra Direktörü Abdullah Al Rashid, "Hicret tarihinin ve topografisinin en ayrıntılı çalışmalarından biri olan bu sergi, Ithra'nın sanat, miras, kültür ve araştırma yoluyla dünyada dönüm noktası oluşturan öyküleri anlatma yönündeki geniş misyonunun bir örneğidir.

"Sergi, bu olayın tarihi ve mirasına bilim, fiziksel coğrafya, maddi kültür, teoloji, sanat ve kültürel bellek dahil farklı bakış açılarından bakıyor. Bu serginin İslam tarihi hakkındaki akademik araştırmalarda önemli ilerlemeleri temsil etmesinin yanı sıra yolculuğun etrafındaki insan öyküsüne ve ortak insan değerlerimize odaklanması da daha fazla anlayış, empati ve hoşgörüyü teşvik edecektir" dedi.