Hicri takvime göre hangi aydayız? Hicri takvim 2018

Hicri takvim, miladi takvimden gün ve aylar olarak ayrılmaktadır. Bu farklılıklar hicri takvime göre hangi gündeyiz hicri takvime göre hangi aydayız gibi sorular akla getirmektedir. Hicri takvim ile ilgili bilgileri ve hicri takvimde geçen önemli günleri sizler için derledik. Hicri takvim nedir? İşte bütün detaylar haberimizde...

NOT: * Terviye günü, Zil-hicce'nin 8. günüdür. Bugün hâcılar Mekke'den Minâ'ya giderler. Hadîs-i şerîfde, "Bir müslimân, Terviye günü oruc tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ onu elbette Cennete sokar" buyuruldu. Bugüne Terviye denmesinin sebebi, hâcıların o gün Zemzem suyundan çok içip kanmalarındandır.

* Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle nemâzı vaktinden, o gecenin fecrine (imsâk vaktine) kadar olan zemândır.



* Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri ta'kîb eden gecelerdir. Arefe, Zil-Hicce'nin dokuzuncu günüdür. Başka günlere "Arefe" denmez!.. Kurban Bayramı Geceleri, Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir. Bu üç güne, (Eyyâm-i nahr) denir.



* Yukarıdaki mubârek gecelerden, Mevlid, Berât, Mi'râc ve Regâib gecelerine, (Kandil) geceleri denir.

* Bu mubârek gecelerden başka, Receb ayının her gecesi, Fıtr Bayramı'nın diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on geceleri, Muharremin ilk on geceleri ve her Cum'a ve Pazartesi gecesi de mubârek gecelerdir.

* Bu geceleri ihyâ etmeli, ya'nî kazâ nemâzları kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, düâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslimânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur

Hicri takvime göre bugün ayın kaçı? Hicri takvim

Bilindiği gibi hicri kameri bir takvim vardır. Müslümanlar, ibadetlerini bu takvime, yani kameri aylara göre yaptıkları gibi, oruçlarını da bu takvime göre tutar. Her yıl, on gün önce gelerek Ramazan, her sene değişmekte, yaza, kışa, bahara da gelmektedir. Kefaret orucu tutanlar da bu takvime göre tutar. Mübarek gün ve geceler, bayramlar hep bu takvime göredir.

Sual: Hicrî yılbaşı ne demektir? Hicri kamerî aylar nelerdir?

CEVAP

Hicri kamerî aylar şunlardır:

1- Muharrem,

2- Safer,

3- Rebiulevvel,

4- Rebiulahir,

5- Cemaziyülevvel,

6- Cemaziyülahir,

7- Receb,

8- Şaban,

9- Ramazan,

10- Şevval,

11- Zilkade,

12- Zilhicce.

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571'de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke'de doğdu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine'nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. ‎(Hilâli göremedik, yılbaşı daha sonraki gündür) diyenlere itibar etmemeli.