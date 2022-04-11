Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Türkoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı federasyonumuzda ağırlayarak, Avrupa basketboluyla ilgili önemli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Basketbol Gelişim Merkezi projesinin maketi de incelendi. Kabulün sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetine milli takım forması ile çini takdim etti. FIBA heyeti ise Türkoğlu'na, tablo içerisinde FIBA 2002 Dünya Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Lübnan'ı 107-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın maç kağıdını hediye etti.