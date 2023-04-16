Hidrojen çağına geçiş hızlanıyor, dünya yeni enerjilere yöneliyor

Ana konferans salonunda gerçekleşecek panelde, Ontario Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, sürdürülebilir enerji çözümlerini ele alıp hidrojen teknolojileri üzerine odaklanacak. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Volkan Ediger, enerjinin politik ekonomisinin dünü, bugünü ve geleceğini anlatırken, çevrimiçi olarak katılacak olan The London Energy Club Başkanı ve Global Resources Partners Group İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ise enerji, yatırım ve jeopolitikada oyun değiştirici yeni dinamikleri ele alıp hükümet ve iş dünyası liderleri için önemli mesajlar verecek. Son olarak Selçuk Yaşar Ödülü sahibi olan Avusturya Johannes Kepler Üniversitesinden Ordinaryüs Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, güneş enerjisinden elektrik ve suni yakıt eldesinde kullanılan teknolojilere dair önemli açıklamalarda bulunacak.

“Enerjide çare, teknolojik gelişmelerde saklı"

Hem ekonomik hem politik hem de teknik konuların konuşulacağı etkinlik, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı moderatörlüğünde gerçekleşecek. Etkinliğin önemine değinen Prof. Dr. Hepbaşlı, “Bir yandan sürdürülebilir kalkınma hedefleri öte yandan iklim değişikliği gelişmeleri, hidrojen çağına doğru geçişi önemli şekilde hızlandırıyor. Güneş enerjisinden elektrik ve suni yakıt elde etmede kullanılan teknolojiler hızla gelişiyor. Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmeler de ayrı bir önem taşıyor. Örneğin, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, günlük 11 milyon varil petrol üretimine hükmediyor; aynı zamanda dünyanın en büyük yenilenebilir ve hidrojen kapasitesini de oluşturmaya çalışıyor. Son gelişmeler, yenilenebilir enerji maliyetlerinin yükseleceğinin işaretlerini verirken, şebeke ve dağıtım maliyetlerinin karşılanabilirliği konusunu da gündeme getiriyor. Petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalar, enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor. Dünya enerji ticaret ve yatırımlarındaki sapmaların, sonuçta küresel düzende en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde enerji arz daralmasına yol açacağı beklenmekte. Çare ise teknolojik gelişmelerde saklı” dedi.

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