'Hijyen Elçileri' yüz yüze eğitime hazır

Tüm aktivitelerini dört yeni temel ilkesi; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen kurallarından oluşacak şekilde güncelleyen KidZania İstanbul, “Kontrollü Sosyal Hayat” prensibi ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların eğlenerek öğrendiği, 67 aktivitede ilgi alanlarına göre 120'den fazla rolü deneyimlediği Çocuklar Ülkesi, uzun bir aradan sonra ve ilk defa yüz yüze eğitime başlayacak misafirlerini ‘yeni normal'e hazırlıyor. Aktiviteleri içerisindeki dört temel kural, çocuklar tarafından tecrübe ediliyor ve hijyenin önemi özel olarak aktarılıyor.

“Kontrollü Sosyal Hayat” dönemine özel geliştirilen aktiviteler içerisinde, KidZania Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de yer alıyor. Misafirlerin öğrenci olduğu aktivitede, fiziksel sağlık kavramı, kişisel hijyenin önemi, koronavirüsün ne olduğu ve korunmak için alınacak tedbirler anlatılıyor.

Eğitimden sonra misafirler, “Hijyen Elçileri” olarak ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları denetliyor. Aktivite sonunda “Kontrollü Sosyal Hayat”ı eğlenerek öğreniyor ve ‘Hijyen Elçileri' sertifikasını alıyorlar. ‘Yeni normal' kurallarını gerçek hayatın simülasyonu olan KidZania İstanbul'da deneyimliyorlar.