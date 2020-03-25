Hijyenik dağıtım

Kapıya dağıtım sistemine sahip ilk ve tek gazete olan Türkiye, virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bütün abonelerine gazetelerini el değmeden ulaştırmakta. Matbaadan otomatik paketleme sistemiyle şehirlere ulaştırılan gazetemiz, bayilerden yine el değmeden özel çantaların içerisinde dağıtıma çıkarılmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tüm ülkeler için yaptığı “Gazetelerin herhangi bir tehdit oluşturmadığı” açıklamasına rağmen okuyucularımızın gönül rahatlığıyla gazetelerini okuması için gerekli bütün tedbirleri alan Türkiye gazetesi, ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren bütün dağıtıcılarına, gazete dağıtımı esnasında eldiven, okuyucularımızla mecburi sohbet esnasında ise maske kullanma zorunluluğu getirdi. ABD Hastalık Kontrol Merkezi (American's Center for Disease Control) de yayımladığı tavsiye yazısında, gazetelerden virüs bulaşmasının imkânsıza yakın olduğuna dikkat çekmişti.