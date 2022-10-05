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Hikayeleri farklı duaları aynı

Hikayeleri farklı duaları aynı
Hikayeleri farklı duaları aynı

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 129 gündür kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri farklı ama duaları aynı. Aileler bir an evvel çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

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Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 129'uncu gününde devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı. 

Murat Başal
 

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