Hikayeleri farklı duaları aynı

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 129'uncu gününde devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı.

Murat Başal



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