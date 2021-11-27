Hikmet Karaman: 'Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük'

Süper Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maça en az 1 puan için çıktıklarını dile getirerek, “Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük. İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar ama birkaç tane son vuruşlarda veya dripling yapsak, rakibe oranla biraz daha net pozisyon net bizde. İkinci yarının başı faul ve faulden sonra hakemin elektronik cihazının bozulması, 4-5 dakika dışarıda durması belki de bizi orada oyundan biraz düşürdü. Çünkü Selim vurduğu kafa vuruşunda kendini oldukça boşa çıkarmış, bu golde hatalı duruma düştük. Rakibi iyi kontrol edememişiz. Ondan sonra kontra atak pozisyonları verdik. Arka alanda özellikle sol kanadımızda Rizespor'un çıktığı ataklar etkili oldu. Genelde baktığında bizimde sağdan soldan gelen bazen isabetli bazense isabetsiz ortalarımız var. Genel bakış yaptığında daha çok beraberliğe yakın bir maçmış gibi gözüktü. Dolayısıyla Rizespor'a başarılar diliyorum” dedi.

Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa

