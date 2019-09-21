Hikmet Karaman: 'Skordan memnun değiliz'

Süper Lig'in 5. haftasında İM Kayserispor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Karaman, ikinci golü bulamadıklarını belirterek, "Oyunun 1-0'lık bölümü ile ve 1-1'den sonraki bölümü var. Maça iyi başladık golü bulduk. Golden sonra da ataklarımız var. Normalde ikiyi bulmamız gerekirken, bulamadık. Pozisyonlar var. Son pası iyi çıkartıp al da at diyebilecek pozisyonlarımız var. Bunda başarılı olamadık. İlk devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya da aynı düşünce ile çıktık. Fakat, öyle bir gol yedik ki. Golden önce 3-4 dakika öncesi oyuncu değişiklik dakikamız geldiğini oyun gösteriyor. 1-1'den sonra farklı mağlup olabilirdik. Kalecimizin kurtardığı rakip takım oyuncuların kalenin üzerine vurduğu toplar var. 1-0'dan sonraki oyun ve 1-1'den sonraki oyun çok farklı bir şekilde geçti bizim için. 1 puan yeterli mi, asla yeterli değil. Bugün buradan 3 puan alsak, 5 puanla ligin farklı yerlerinde farklı hesaplar yapacaktık. Şu an 3 puandayız ve ligin dibindeki takım olduk. 2 tane deplasman maçımız var. Mutlaka bu galibiyet hasretine son vermek zorundayız. Bu hafta bunu yakalamıştık ama olmadı. Pedro'nun üç gündür serum alması ve hasta bir şekilde maça çıkması, son 20. dakika kala veya biraz daha fazla oyundan almamız şanssızlık. Çünkü oyun içerisinde bizi öne taşıyan rakip defans için gerçekten iyi bir oyuncu ama oyundan almak zorunda kaldık. Bizim adımız büyük bir şanssızlık. Diğer taraftan oyuna giren oyuncuların mutlak süreçte takıma katkı yapmaları gerekiyor. Bu katkıyı görmedik” şeklinde konuştu.

Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz