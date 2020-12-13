Hilmi Güler'den net mesaj: 'Fındıkta oyunları bozacağız'

Eylül ayından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 22 liradan alımı yapılmasına başlanan levant kalite fındığın fiyatı, serbest piyasada 25 liraya kadar yükseldi. Ancak Aralık ayına girilmesiyle birlikte serbest piyasada 21 lira seviyesine düşen fındıkta şimdi tüm gözler TMO'ya çevrildi. Fındık fiyatının yükseleceğini umut ederek ürününü pazara indirmeyen üreticiler, TMO'nun yeni yılda alımlara devam etmesini umut ediyor.

Başkan yüreklere serpti

2020-21 fındık hasat sezonu öncesi Temmuz ayında tekelleşen firmaların fındık fiyatına müdahale etmelerine izin vermeyeceklerini açıklayarak “Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz” açıklamasıyla gündem oluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu kez üreticilerin yüreğine su serpti.

“Oyunları birlikte bozacağız”

Bu açıklamasının ardından fındık fiyatının 22 lira olarak belirlenmesinde etkili olan Başkan Güler, yaptığı son açıklama ile düşme eğilimine giren fındık fiyatı konusunda net mesajlar verdi. Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Belediyecilik anlayışımız sağlık konusuyla, pandemisiyle, imarıyla, yatırımlarıyla ve ekonomisiyle bir bütün. Ordu'nun hemen her konusu bizim ilgi ve sorumluluk alanımız. Halkımızın sorunları en birinci önceliğimiz. Özellikle fındık meselesi de öyle. Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Bizi çok seven Tarım Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız.”

Metin Akyürek