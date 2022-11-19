Hilvan'da kurulan ekip 2 yıldır yaşlı ve engellilerin bakımını yapıyor

Hilvan Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen projede 2 yıldır kırsalda yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların bakımı gerçekleştiriliyor. İçerisinde erkek berberi, bayan kuaförü, cilt bakım uzmanları ve sağlık görevlilerinin yer aldığı ekip, araçla kırsal bölgeleri gezerek hayatları boyunca berber yüzü göremeyen ya da çeşitli sağlık ve bakım ihtiyacı olan vatandaşların yanında oluyor.

Tarlaya tıraş bakını

Daha önceden tespit edilen yaşlıları sağlık kontrolünden geçiren ekipler, ev temizliği, cilt bakımı ve tıraşlarını da gerçekleştiriyor. Ekipler, evde bulamadıkları vatandaşları ise çalıştıkları tarlada yakalayıp tıraş ediyor. Kırsal bölgenin yanı sıra ‘Yaşlılarımız Yalnız Değildir' projesiyle ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların da bakımlarının yapıldığı belirtildi.

Devletin yardımıyla yüzleri gülüyor

İlçede iki yıldır bu projeyi yürüttüklerini belirten Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, "Hilvan Kaymakamlığı olarak 2020 yılında başlatmış olduğumuz yaşlı bakım projemiz 2'nci yılını doldurmuş durumdadır. Hayata geçirmiş olduğumuz yaşlı bakım projemizle Hilvan ilçesinde toplam 70 mahallede 750 aile ve ortalama bin 500 yaşlı ve engelli vatandaşımıza ulaşıyoruz. Ekibimizde bir hemşire, bir sosyal hizmet uzmanı, bir kadın kuaförü, bir yaşlı kuaförü, bir de şoför yer almaktadır. Projeyle erkek yaşlı vatandaşlarımızın saç ve sakallarını tıraş ediyor, cilt bakımlarını yapıyoruz. Kadın yaşlı vatandaşlarımızın ise çift bakımlarının yanı sıra saçlarına kına yakıyoruz. Ekibimizde bulunan hemşire arkadaşımız vatandaşlarımızın kan ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştiriyor. Eğer bir anormallik tespit edilirse bu durum Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildiriliyor. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar da bu güzel hizmeti sunan Kaymakam Coşkun Doğan ve ekibine teşekkür etti.

Enver Zencirci

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