İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi isyan etti

Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi isyan etti
Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi isyan etti

Arnavutköy’de İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu iddia eden bir vatandaş hınca hınç dolu bir İETT otobüsüne binemeyince isyan etti. İsyan eden vatandaş “Rezlliğe bak, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi isyan etti - Tıkla İzle

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde Karlıbayır Mahallesi'nde İETT durağında bekleyen bir vatandaş iddiaya göre uzun süre İETT otobüsüne binemedi. Seyrek seferler nedeni ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma isyan etti. Otobüse binemeyen vatandaş, “Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

İLGİLİ HABER
İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazasında 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazasında 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı
İLGİLİ HABER
Sultangazide arka arkaya olan 2 İETT otobüsü yolda kaldı Sultangazi'de arka arkaya olan 2 İETT otobüsü yolda kaldı
İLGİLİ HABER
İETT otobüsünün camı kasiste patladı, şoför yolcuları azarladı İETT otobüsünün camı kasiste patladı, şoför yolcuları azarladı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.