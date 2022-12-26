Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi isyan etti

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde Karlıbayır Mahallesi'nde İETT durağında bekleyen bir vatandaş iddiaya göre uzun süre İETT otobüsüne binemedi. Seyrek seferler nedeni ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma isyan etti. Otobüse binemeyen vatandaş, “Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

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