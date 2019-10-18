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Hıncal Uluç TGRT Haber'e övgüler dizdi!

Hıncal Uluç TGRT Haber'e övgüler dizdi!
Hıncal Uluç TGRT Haber'e övgüler dizdi!

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Barış Pınarı Harekatı süresinde yaptığı yayınlar için TGRT Haber'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Hıncal Uluç, 'Artık sadece TGRT izliyorum' diyerek kanalını bulduğunu ifade etti.

İşte Hıncal Uluç'un TGRT Haber'den övgülerle bahsettiği o yazı:

Kanalımı buldum, TGRT!

Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde, bir haber kanalı sürüden ayrılmaya "Ben koyun değil, halkın haber alma hakkına hizmet eden bir haber kanalıyım" demeye cesaret etti.

TGRT!.

Bu kararı alanları yürekten kutlarım..

Çarşamba öğleden sonradan başlayarak artık sadece TGRT izliyorum..
Ötekileri bir iki saniye tıklıyorum.

Sürüde kalmakta devam ettiklerini anlamam için, o kırmızı yazıları görmem yeterli, okumam şart değil.

Türkiye'de yaşam her yönüyle, 35 yıldır süren terör mücadelesi sırasında nasılsa, aynen öyle devam ederken, sırf kolay olduğu, sırf "Ötekilerden ayrılırsam başıma bir şey gelir mi" diye kişisel korkular duyulduğu için, televizyonculuğu ve haberciliği öldürenlerden kurtuldum.

TGRT sayesinde hem Barış Pınarı Harekâtı ile sahada, hem de asıl diplomatik savaşın sürdüğü masada olanları anında ve gerçekten "Yeni" haber olarak alıyorum, hem de yurtta dünyada harekat dışında ne önemli şeyler oluyor, onu da öğreniyorum.

TGRT alt yazıları "Manşet" diye başlıyor. Manşet haberleri Barış Pınarı'ndan. Sonra Güncel.. Sonra Ekonomi.. Sonra Dünya.. Sonra Spor ve en sonunda Hava!.

Oh be!.

"Ne var, ne yok" nihayet öğrenmeye başladık, bir "Haber" kanalını açınca.. Merak ettiğimiz konularda neler olup bittiğini de..

Kutlarım TGRT.

Sürüden ayrılıp, yeniden haber kanalı olmanı kutlarım.

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