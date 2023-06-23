Hindistan Başbakanı Modi, ABD'li CEO'larla bir araya geldi

ABD'nin Çin'e karşı stratejik ortaklık yürütmeye başladığı Hindistan ile sürdürdüğü diplomatik ilişkiler devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hindistan Başbakanı Modi, ABD'li CEO'lar ile bir araya geldi. Modi, ABD ile ekonomik, teknolojik ve ticari ilişkileri güçlendirmek ve ülkesinin teknolojik kalkınmasını geliştirmek amacıyla Apple CEO'su Tim Cook, Google CEO'su Sundar Pichai, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Hindistanlı iş insanlarının da aralarında bulunduğu birçok üst düzey yönetici ile görüştü.

Görüşmede girişimci şirketlerden köklü firmalara kadar çok çeşitli teknoloji şirketlerinin temsil edildiğini söyleyen Modi, "Her ikisi yeni bir dünya oluşturmak için birlikte çalışıyor” dedi. Küresel şirketlere “Hindistan'ı baştan yap!” çağrısında bulunan Modi, Kennedy Gösteri Sanatları Merkezi'nde iş dünyası liderlerine bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD-Hindistan ortaklığı

Hindistan'ı küresel rakibi Çin'e karşı stratejik bir ortak olarak gören ABD, Hindistan'da silah üretme planlarının yanı sıra fizik, bilimsel araştırma ve teknoloji konularında işbirliği yapmayı planlıyor.

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