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Hindistan, dünyada en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu

Hindistan, dünyada en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu
Hindistan, dünyada en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 90 bin 82 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613'e yükseldi. Hindistan, Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde en çok vakaya sahip ikinci ülke oldu.

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 90 bin 82 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 4 milyon 204 bin 613'e ulaştığı duyuruldu. Son veriyle birlikte Hindistan, Brezilya'yı geçerek dünya genelinde en çok korona virüs vakası bulunan ikinci ülke konumuna yükseldi.

Ülkede son 24 saatte korona virüsten bin 106 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 71 bin 642'e ulaştığı ifade edildi. Hindistan korona virüse bağlı en çok can kaybı yaşanan ülkeler sıralamasında ise ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Salgına rağmen ülkenin en işlek metroları yeniden açıldı

Hindistan'da vaka sayısındaki endişe verici artış sürerken, ülkenin en işlek metro ağı 5 ay aradan sonra yeniden hizmete alındı. Başkent Yeni Delhi'deki metro hatları yeniden kullanıma sunuldu.

Ülkede korona virüs bilançosundaki artış, hükümetin ekonomiyi yeniden açmak için kısıtlamaları kaldırmasıyla başlamıştı.

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