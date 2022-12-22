Hindistan, havalimanlarında rastgele Covid-19 testi yapmaya başladı

Hindistan'da Covid-19 vakalarının artması üzerine ülkede hastalıkla mücadelede yeni uygulamaya gidildi. Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, havalimanlarındaki uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testi yapılmaya başlandığını duyurdu. Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, küresel salgının henüz bitmediğini söyleyerek, halkı maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Mandaviya, Hindistan'da her gün ortalama 153 Covid-19 vakası bildirildiğini ve ülkede şu an 3 bin 402 kişinin pozitif olduğunu belirtti.

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