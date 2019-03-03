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Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı

Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı
Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı

Rusya ve Hindistan’ın ortaklaşa geliştirdiği Kalaşnikov marka taarruz tüfeğinin yeni modeli Hindistan’da üretmeye başlandı. Tüfeğin 700 bin tane üretileceği açıklandı.

Rusya Federal Teknik İşbirliği Örgütü Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'ın Kalaşnikov marka taarruz tüfeği üretmeye başladığını duyurdu. Hindistan'ın Korwa şehrinde kurulan fabrikada Rus ve Hintli uzmanların hazırladığı Kalaşnikov AK-203 isimli yeni modelin üretileceğini kaydetti. Şugayev, fabrikada 700 binden fazla silah üretileceğini ve üretimin tamamen yerelleştirileceğini aktardı.Şugayev, iki ülke arasında varılan güvenlik ve işbirliği anlaşmalarının yeni ortaklıkları ve projeleri de beraberinde getireceğinin altını çizdi. 

Hindistan basını, üretilecek AK-203 taarruz tüfeğinin, ilk etapta silahlı kuvvetlere ve hükumetin korumalarına, daha sonra da polislere ve yarı askeri birliklere dağıtılacağını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta Hindistan Savunma Bakanlığı, Amerikan Sig Sauer firmasından 73 bin taarruz tüfeği sipariş etmişti. 

Geçtiğimiz yıl Hindistan, Rusya'dan 5 milyar 430 milyon dolar değerinde S-400 hava savunma füze sistemi satın alma sözleşmesi imzalamıştı.  

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