Hindistan medyasından yeni iddia: 'Hintli pilot baskı altındaydı'

Hindistan Medyası Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan'tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman ‘ın Pakistan'ı övdüğü ve Hint medyasını ‘savaş histerisi' içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü.

Pakistan Dışişleri Bakanı: “Biz 'barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik”

Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu'ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, “ Onlara ‘sizin