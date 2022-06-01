Hindistan merkezli havayolu şirketi iki yıl aradan sonra Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu kapsamda havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Salgın nedeniyle Türkiye seferlerini durduran IndıGo Havayolları, iki yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye uçmaya başladı. Bu kapsamda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Airbus A321 tipi tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kabin ekipleri çiçeklerle karşılandı.

Haftanın 7 günü karşılıklı sefer

Yine İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Delhi'ye gerçekleştirilecek uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da havayolu şirketine yer hizmeti veren Turkısh Ground Servıces (TGS) personelleri tarafından çiçek ve çikolatayla karşılandı. Havayolu şirketi, haftanın her günü İstanbul-Yeni Delhi hattında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Artan talep doğrultusunda ise seferlerin artırması bekleniyor.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz