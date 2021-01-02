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Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke oldu

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke oldu
Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke oldu

Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylece Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanım yetkilendirme başvurusu Hindistan'da değerlendirme aşamasında bulunuyordu. Hintli sağlık yetkilileri geçtiğimiz hafta AstraZeneca ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, Oxford-AstraZeneca aşısının muhtemelen onaylanacağını açıklamıştı. Hindistan bugün Oxford- AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Böylece Hindistan, Oxford- AstraZeneca aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

AstraZeneca-Oxford aşısı ülkenin Covid-19'a karşı onayladığı ilk aşı olurken, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının acil kullanım yetkilendirme başvurusu hala değerlendirme aşamasında bulunuyor. Hintli üst düzey yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısı ile birlikte en az 2 aşının daha onaylanmak için sırada beklediğini söyledi. Ülkede önümüzdeki ilk 6 ayda 300 milyon kişinin aşılanmasını planlanıyor.

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