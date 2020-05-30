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Hindistan ve Pakistan'da çekirge istilası

Hindistan ve Pakistan'da çekirge istilası
Hindistan ve Pakistan'da çekirge istilası

Hindistan ve Pakistan son yılların en kötü çekirge istilasıyla boğuşuyor.

Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası - Tıkla İzle

Çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hindistan ve Pakistan'ı istila ederek tarım arazilerine ve ürünlere zarar veren çekirgeler gıda güvenliğini tehdit ediyor. Pakistan hükümeti, çekirge istilasının 20 yıldan fazla bir süredir oluşan en kötü çekirge istilası olduğunu açıkladı.

Dünya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturmaya başladı. Hindistan'da hükümet ilerleyişini sürdüren çekirgelere karşı korona virüs nedeniyle yeterli önlem alamadıklarını belirtti. Ekiplerin, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çekirgelerden etkilenen bölgelere ulaşımın zorlaştığı belirtildi.

ABD'deki Maryland Üniversitesinde iklim bilimcisi Raghu Murtuggude, iklim değişikliği nedeniyle çekirgelerden düzensiz ve öngörülemez bir şekilde istilalara neden olduğunu açıkladı. Çiftçilerin, çekirge sürülerinin ülkeye ulaşmasından en az bir gün uyarılması gerektiği belirtildi.

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