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Hindistan'da 15 katlı binada yangın: 5 itfaiyeci öldü

Hindistan'da 15 katlı binada yangın: 5 itfaiyeci öldü
Hindistan'da 15 katlı binada yangın: 5 itfaiyeci öldü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde 15 katlı bir binada çıkan yangında 5 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Tilak Nagar bölgesinde dün gece 15 katlı bir binanın 11. katında yangın çıktı. Yangında 5 itfaiyeci hayatını kaybetti. İtfaiye servisinden yapılan açıklamada, "15 katlı bir binanın 11. katında yangın başladı. Daha sonra yangın üstteki 4 kata sıçradı. Ardından meydana gelen tüp patlamasıyla yangının yoğunluğu arttı" ifadeleri kullanıldı. Rajawadi Hastanesi Tıbbi Şefi Dr. Vidya Thakur, "Hayatını kaybeden itfaiyecilerden 2'sinin yanarak, 3 kişinin ise ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği anlaşılıyor" dedi. 

Yangını haber alan itfaiyeciler derhal olay yerine intikal etti ancak yangını kontrol etmek birkaç saat sürdü. Olayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, binanın içindeki yangın söndürme ekipmanının işlevsel olmadığı düşünülüyor.
Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.  

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