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Hindistan'da 22 vagonlu trende yangın

Hindistan'da 22 vagonlu trende yangın
Hindistan'da 22 vagonlu trende yangın

Hindistan’da 22 vagonu bulunan bir trende yangın çıktı.

Hindistan’da 22 vagonlu trende yangın - Tıkla İzle

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yerel saatle 10.30 sıralarında 22 vagondan oluşan Gandhidham-Puri Ekspres treninin 13'üncü vagonunda bulunan kilerde, belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kilerin bulunduğu vagonu saran alevler nedeniyle panik olan birkaç yolcu trenden atladı. İstasyonda ve trende bulunan yangın söndürücü ekipmanlarla alevlere ilk müdahale edilirken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.

Birçok sağlık ekibi, itfaiye ve üst düzey demiryolu personeli de olay yerine geldi. Alevlerin sardığı kilerin bulunduğu vagonun trenden ayrılmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Sohail Khan
 

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