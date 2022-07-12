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Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi

Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi
Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 27 kişi, 3 kişilik araca bindi.

Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindi - Tıkla İzle

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur'da 27 kişi birden 3 kişilik araca (tuk- tuk) bindi. Polisin çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışması üzerine kaçmaya çalışan sürücü, uzaklaşamadan yakalandı. Aracın içindeki kişileri teker teker indirip sayan polisin olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Fatehpur Polis Şefi Rajesh Kumar, aracın içinde o kadar insanı görünce şoke olduğunu söyleyerek, hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konulduğunu belirtti.

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