Hindistan'da 5 haftadır süren seçimlerde oy verme işlemi bitti

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan ve 5 hafta süren 7 aşamalı seçimler bugün itibariyle sona erdi. Oy sayımlarının Perşembe günü başlayacağı ülkede yaklaşık 900 milyon seçmen bulunuyor. Seçim Komisyonunca yapılan açıklamada, ilk altı turdaki seçmen katılımının yaklaşık yüzde 66 olduğunu bunun da 2014'te yapılan son genel seçimlerde yüzde 58 olan katılımın çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçiliğini savunan partisi Bharatiya Janata (BJP) ve müttefiklerinin kazanması bekleniyor.

Yerel basında çıkan iddialara göre, Başbakan Modi'nin partisi ve müttefikleri, hükümeti oluşturmak için gereken 272 sandalyeden çok daha fazlasını kazanması bekleniyor. 543 sandalyeden 287 ila 305'ini alabilecekleri belirtiliyor. Kongre partisi ve müttefiklerinin ise 124 ila 128 sandalyede kalmaları ön görülüyor. Ana muhalefette yer alan ve daha önce üç başbakan çıkaran Nehru-Gandhi hanedanının üyesi Rahul Gandhi'nin Kongre partisinin hayal kırıklığı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Muhalefete göre seçimlere gölge düştü

Muhalefet lideri Gandhi, seçim programının Modi'nin partisine yardım etmek için manipüle edildiğini iddia ederek, seçim komisyonunun özerk olmadığını ve seçimlere gölge düştüğünü söyledi. İddialara karşı Sessiz kalmayı tercih eden Başbakan Modi ise Cumartesi gecesini Hindistan'ın kuzeyindeki Himalayalar'da bulunan Hindu tanrısı Şiva'nın bir tapınağı olan Kedarnath'ta geçirdi.

Müslümanların istediği olmadı

Hindistan'daki azınlıklar, özellikle de ülke yaşayan nüfusun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlar, Modi'yi Hindu milliyetçi politikalarını eleştiriyor. Modi'nin partisi, 1971'de Bangladeş'in bağımsızlığından bu yana Hindistan'a göç eden milyonlarca Bangladeşliyi sınır dışı etmeyi planlıyor.

Serkan Bayar