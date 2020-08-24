İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü
Hindistan'da 5 katlı bina çöktü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu en az 60 kişi enkaz altında kaldı.

Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu en 60 kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.

Olayda henüz can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.