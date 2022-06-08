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Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar
Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

Hindistan’da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

Hindistan'da 5 yaşındaki çocuğa akıl almaz ceza: İple bağlayıp güneşin altında bıraktılar - Tıkla İzle

Hindistan'ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle, ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Olayın 2 Haziran'da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Görüntüde, küçük çoçuğun iplerden kurtulmaya çalıştığı görülürken, yardım çığlıkları attığı duyuldu.

Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi. Aileye, çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor.

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