İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hindistan'da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan'da 6 hafta sürecek seçimler başladı
Hindistan'da 6 hafta sürecek seçimler başladı

Hindistan’da 900 milyon seçmeninin oy kullanacağı ve 6 hafta sürecek seçimler başladı.

Hindistan'ın çok aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması 20 eyalette 91 seçim bölgesinde milyonlarca kişinin oy kullanmasıyla bu sabah saatlerinde başladı. ABD ve Avrupa Birliği'nin toplam nüfusundan fazlası anlamına gelen yaklaşık 900 milyon seçmen dünyanın en büyük seçiminde oy kullanacak. 7 aşamalı seçimler 19 Mayıs'ta sona erecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak. 29 eyaletten ve 7 federal bölgede oy kullanacak seçmenler, bir aydan fazla bir süre boyunca Lok Sabha adı verilen temsilciler meclisine veya halk meclislerine toplam 543 üye seçecek. Salt çoğunluğa yani 273 sandalyeye sahip olacak parti veya koalisyon hükümet kurma hakkını elde edecek. Kazanan partiden veya koalisyondan gelen milletvekilleri, ülkenin başbakanı olan liderlerini seçecekler. 17'nci Lok Sabha seçimleri için Hindistan Seçim Komisyonu'na 2 bin 354 siyasi parti kaydoldu. 

Ayrıca bu dönemde Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha ve Sıkkım'daki eyalet meclisleri için de seçimler yapılacak.  

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.