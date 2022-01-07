Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'nci Covid-19 aşısını yaptırırken yakalandı

Covid-19 aşılamasının 16 Ocak 2021'de başladığı Hindistan, vatandaşlarına yerel iki farklı aşı çeşidini uyguluyor. Covid-19 aşısının zorunlu tutulmadığı ülkede 84 yaşındaki Brahmdeo Mondal, 11 doz Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından 12'nci dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı. Mondal, yaptırdığı Covid-19 aşılarının sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, aşılardan sonra bel ve baş ağrılarının geçtiğini ve önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini söyledi. Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi.

Hindistan'ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan Dr. Amarendra Pratap Shahi, 84 yaşındaki adamın dört farklı aşı merkezinden 8 doz Covid-19 aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucunda Mondal'ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz Covid-19 aşısı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Shahi, 84 yaşındaki adamın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını belirterek, sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi.

Hindistan Halk Sağlığı Başkanı Chandrakant Lahariya ise, böyle bir olayın test sonuçları uzun süre bekletildikten sonra sisteme yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yine de bu kadar dozun ardından olayın nasıl tespit edilemediğini bilmediğini söyledi.

Hindistan'da salgının başından bu yana nüfusun yüzde 65'i aşılandı.