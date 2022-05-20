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Hindistan'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

Hindistan'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: 9 ölü
Hindistan'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir akaryakıt tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin öldüğü belirtildi.

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Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Chandrapur kentinde bir otoyolda akaryakıt tankeriyle odun yüklü kamyon çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından araçların alev aldığı ifade edildi. Açıklamada, çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine ancak bir saat sonra ulaştığı ve yangının saatler sonra kontrol altına alındığı kaydedildi.

Muhammed Rabah
 

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