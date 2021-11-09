Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jodhpur kentinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan beyaz bir araç seyir halindeki motosiklet ve bisikletlerin arasına daldı.

Yayalara da çarpan araç çöp konteynerine çarptıktan sonra durdu. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri güvenlik kordonuna alınırken cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın aşırı hız yaptığı bu nedenle kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Abid Mazhar