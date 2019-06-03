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Hindistan'da askeri uçak düştü

Hindistan'da askeri uçak düştü
Hindistan'da askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Antonov An-32 tipi nakliye uçağıyla havalandıktan kısa süre sonra bağlantı kesildi. Uçağın enkazına Arunachal Pradesh eyaletine bağlı Payam bölgesinde ulaşıldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinden havalanan Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Antonov An-32 tipi nakliye uçağıyla kısa bir süre sonra bağlantı kesildi. Assam eyaletinden Arunachal eyaletindeki Mechuka kasabasına gitmek üzere yerel saatle 12.25'te havalanan kargo uçağında 13 kişi bulunuyordu. Yetkililer uçakla bağlantının yerel saatle 13.00'da kesildiğini bildirdi. 

Hava Kuvvetleri bir arama operasyonu başlattı. Uçağın enkazına Arunachal Pradesh eyaletine bağlı Payam bölgesinde ulaşıldı. Uçakta bulunan 13 kişi ile ilgili henüz bilgi verilmedi.  

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