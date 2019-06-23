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Hindistan'da ayin çadırı çöktü: 14 ölü, 50'den fazla yaralı

Hindistan'da ayin çadırı çöktü: 14 ölü, 50'den fazla yaralı
Hindistan'da ayin çadırı çöktü: 14 ölü, 50'den fazla yaralı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde dini ayin için kurulan bir çadır, şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. En az 14 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Racistan eyaletinde dini ayin için kurulan bir çadır, fırtına nedeniyle çöktü. Kazada en az 14 kişinin hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılardan bir kaçının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Çadır, Jaipur kentinin yaklaşık 500 kilometre güneybatısında bulunan Barmer tapınağı yakınında yapılan bir ayin için kurulmuştu.
Racastan Valisi Ashok Gehlot, olayın soruşturulacağı garantisini vererek yaralıların uygun şekilde tedavi edildiğini söyledi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabı üzerinden, mağdurların ailelerine taziyelerini sundu. Modi, yaraların bir an önce iyileşmesi için her türlü imkanın devreye sokulacağını kaydetti.  

Serkan Bayar
 

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