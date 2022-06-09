İhlas Haber Ajansı

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Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı

Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı
Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'deki Bandra West bölgesinde gece saatlerinde 2 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz altında kalanlar çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin de yer aldığı enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, binanın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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