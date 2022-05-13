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Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı

Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı
Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı

Hindistan’ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan’da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1'inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

Sohail Khan

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