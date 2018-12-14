Hindistan'da bir araç yoldan çıkarak vadiye uçtu: 7 ölü, 3 yaralı

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinde düğüne giden bir araç yoldan çıkarak vadiye uçması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Polis kazanın Keşmir'in başkenti Shirinagar'a bağlı Reasi ilçesi yakınlarında meydana geldiğini kaydetti. Polis ekipleri kazanın nedenini araştırırken, geçtiğimiz hafta da Keşmir'in Poonch ilçesinde bir yolcu otobüsü yoldan çıktıktan sonra vadiye uçması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştı.

Hindistan'da aşırı yük yükleme, yolların durumunun kötü olması ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ölümcül yol kazaları meydana geliyor.

Öte yandan yetkililer, yol kazalarından dolayı Hindistan'da her gün ortalama 400 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.