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Hindistan'da biyodizel tesisinde patlama: 2 ölü

Hindistan'da biyodizel tesisinde patlama: 2 ölü
Hindistan'da biyodizel tesisinde patlama: 2 ölü

Hindistan'ın Telengana eyaletinde bir biyoyakıt tesisindeki reaktörde meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telelengana eyaleti Sangareddy bölgesi Zaheerabad kasabası yakınlarında yer alan bir biyodizel tesisinde patlama meydana geldi. Hint polisi patlama sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin de yaralandığını bildirdi.

Patlamanın işçilerin reaktörde onarım çalışmaları gerçekleştirdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölge sakini fabrikada toplanırken hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin aileleri yetkililerden tazminat talep etti.

Tesislere gelen milletvekili Manik Rao ve Mohammed Fareeduddin ise mağdur ailelere yardım edileceğini ifade etti.

Muhammed Rabah

 

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