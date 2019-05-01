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Hindistan'da bombalı saldırı! 15 ölü

Hindistan'da bombalı saldırı! 15 ölü
Hindistan'da bombalı saldırı! 15 ölü

Hindistan’da Maocu isyancılar tarafından güvenlik görevlilerini taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 15 güvenlik görevlisi ve şoför öldü.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Gadchiroli bölgesinde Maocu isyancılar, güvenlik görevlilerini taşıyan bir araca uzaktan kumanda ile patlattıkları bir bomba ile saldırı düzenledi. Saldırıda araçtaki 15 güvenlik görevlisi ve onları taşıyan şoför hayatını kaybetti. 

Yaklaşık iki hafta önce Hindistan'daki genel seçimlerde Maocu isyancılar tarafından çeşitli saldırılar gerçeklemiş ancak ölen olmamıştı. Hindistan güvenlik güçlerinin geçtiğimiz sene nisan ayında düzenledikleri en büyük Maocu isyancı operasyonu kapsamında ise 40 isyancı öldürülmüştü.  

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